Avrupa’da öğrencilere yönelik oluşturulan `Geleceğin Sınıf Laboratuvarı` Isparta'da ilk kez Gazi Sosyal Bilimler Lisesi'nde açıldı.

Okul,10 öğrenme laboratuvarından birisi seçilerek hibe ile ödüllendirildi. Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Kadir Öztürk, öğrencilerin teknolojik araçlarla çeşitli projelere geliştirdiklerini belirterek, `Geleceğin sınıfında öğrencilerimize esnek bir eğitim modeli uyguluyoruz. Bu sınıfımız Avrupa Okul Ağı tarafından destekleniyor. Sınıfımızda öğrenciler teknolojik araçları kullanarak farklı projeler yapıyor.` diye konuştu.

`Geleceğin Sınıf Laboratuvarı` olarak tüm dünyada Okul Gelişim Yönetimi (MenSI) projesine 10 öğrenme laboratuvarından birisi olarak seçilerek 2 bin avro hibe aldıklarını ifade eden Gazi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Öğretmeni Tuğba Yalçın, dünyada 10 ülkenin katıldığı projenin detaylarını şöyle anlattı:

`Geleceğin Sınıf Laboratuvarı olarak başvurduğumuz Mensi Project kapsamında Avrupa Birliği komisyonu tarafından desteklenen 10 ülkenin seçildiği okulda bizim okulumuz 2 yıl boyunca 2 avro hibe destek aldı. Sınıfımız için yeni dönemde bu destekle ve dünya genelinde 10 tane okulla birlikte bu okulların arasında Portekiz, Belçika, İtalya, Çekya gibi okullar var. Onların Milli Eğitim Bakanlıklarıyla ortaklaşa iş birliği ve koordineli bir çalışma yürüteceğiz. Bu sınıfta işlenen ders aynı zamanda Portekiz'de, Belçika'da, İtalya'da işlenen dersle aynı düzeyde olacak. Eğitimlerimizi bu yıl dünya standartlarına yükseltiyoruz.`