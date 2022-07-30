Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gaziantep Erikçe Keklik Üretim Merkezinden kente getirilen kınalı keklikler (Alectoris chukar), "Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı" kapsamında ekipler tarafından farklı noktalarda doğaya bırakıldı.

Yürütülen çalışmayla ekolojik sistemde önemli bir yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Kekliklerin yetişkinlik döneminde böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan keneyle de mücadelede fayda sağladığı bildirildi.