Edinilen bilgiye göre, kentte son zamanlarda mazgal hırsızlığının artması üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirenleri yakalayabilmek için ilk olarak mazgal hırsızlığının yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası kayıtlarını toplayarak izlemeye aldı. İzlenen görüntülerde gece yarısı bir sokağa giren panelvan minibüsün bir süre bekleme yaptıktan sonra tekrar hareket etmesi ekipleri şüphelendirdi. Minibüsü takibe alan ekipler, başka bir sokakta minibüsten inen bir kişinin demir mazgalı yerinden sökerek araca koyduğunu tespit etti.

Bunun üzerine takibi sürdüren ekipler, aracın sanayide bir hurdacı dükkanına girdiğini belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, hurdacı dükkanında yaptıkları aramada çalınan 40 adet sağlam mazgal ile 25 adet kırık mazgalı buldu.

Gözaltına alınan işyeri sahibinden mazgalları getirerek satan şahısların kimliklerini öğrenen ekipler, kısa sürede M.K. ile A.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyette yapılan sorgularında inşaatlardan da malzeme ve bakır kazan çaldıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlılarından M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme yaşı küçük olduğu için A.G’ye ev hapsi cezası verirken, malzemeleri satın alan hurdacı ise savcılıktan serbest bırakıldı.