Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu
Artvin'in Arhavi ilçesinde çay toplarken kaybolan kişi sağ olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dikyamaç köyünde dün akşam saatlerinde çay toplayan Hakan Ergin'in (50), topladığı çayı doldurduğu bohça yamaçtan yuvarlandı. Ergin, yamaçtan aşağıya inerek bohçayı aramaya başladı.
Aradan zaman geçmesine rağmen Ergin geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Hakan Ergin, saat 12.00 sıralarında kaybolduğu bölgeden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide sağ olarak bulundu.
Genel sağlık durumu iyi olan Ergin'in, yorgun ve bitkin görünmesi nedeniyle tedbir amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Artvin
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