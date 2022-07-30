Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerince bulundu
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Şakşak Mahallesi'nde yaşayan Fatma Y.'nin (59) kaybolduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip ve arama kurtarma köpekleri ile çalışma yaptı.
Drone destekli 10 saatlik çalışma sonucu ekipler, Yaldız'ı evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.
Yaldız, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Etiketler: Hatay Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 15:36
- 15:34
- 15:30
- 15:27
- 15:19
Sıradaki Haber
Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz