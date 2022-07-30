Şakşak Mahallesi'nde yaşayan Fatma Y.'nin (59) kaybolduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip ve arama kurtarma köpekleri ile çalışma yaptı.

Drone destekli 10 saatlik çalışma sonucu ekipler, Yaldız'ı evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Yaldız, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.