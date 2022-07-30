Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Şahinli ve Yarbaşı köylerinde bir kişiye ait arazide 104 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Tokat Uyuşturucu
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