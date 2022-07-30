İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Şahinli ve Yarbaşı köylerinde bir kişiye ait arazide 104 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.