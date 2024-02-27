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Güncel
AA 27.02.2024 10:11

Uşak'taki Çocuk Kent projesinde sona gelindi

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 123 bin metrekare alana inşa edilen "Çocuk Kent" projesinde sona gelindi.

Uşak'taki Çocuk Kent projesinde sona gelindi

AK Parti'den yeniden aday olan Mehmet Çakın, yaptığı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 27 Kasım 2022'de yapımına başlanan projenin, kentin en büyük sosyal yaşam alanı olacağını belirtti.

Alanda 16 bin metrekarelik yapay gölet, bisiklet ve yürüyüş yolu, macera parkuru, seyir terasları, T3 Vakfı ve TÜBİTAK ile projesi yürütülen bilim merkezi ile 2 restoranın olacağını aktaran Çakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası Uşaklıların bütün bir gününü aileleriyle birlikte keyifle geçirebilecekleri, çocukları eğlenirken ailelerin alanın içerisindeki iki restoranımızda dinlenebilecekleri bir yer olacak. Aynı zamanda kısa süre içerisinde dikimlerine başlayacağımız yeşil alanlarımızla, ağaçlarımızla birlikte bütün bir günün keyifle geçirilebilecek bir proje alanı. Uşak'ın en büyük park alanı şu anda. Ama sadece park alanı olmayacak burası bir yaşam alanı olacak. Tüm hemşehrilerimize çocuk kent projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Uşak'taki Çocuk Kent projesinde sona gelindi

"15 Mart'a kadar burayı vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz"

Projenin yüzde 95'lik kısmının tamamlandığını dile getiren Çakın, şöyle devam etti:

"Hedefimiz mart ayı içerisinde buranın açılışını gerçekleştirmek. Şu an yapısal olarak tüm işlerimizi planlamış ve mart ayında tamamlamak üzere hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece peyzajla ilgili olarak inşallah açılışla birlikte ağaçlandırma çalışmalarımızı da başlatmış oluyoruz. Bu konuda da gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Mevsimleri de göz önüne alarak burada yeşillikler içerisinde vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri güzel bir ortamı da bu sayede sağlamış olacağız. İnşallah 15 Mart'a kadar burayı vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz."

Uşak'taki Çocuk Kent projesinde sona gelindi

Projeyi Uşak'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çakın, "Uzun yıllar boyunca böyle bir parkın şehrin içerisinde kazandırılmış olması hemşehrilerimiz tarafından da takdir edilecektir. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutlu bir çocukluk yaşaması ve aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirecekleri bir ortam olması da bizim için son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

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