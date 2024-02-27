Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Törene İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve polisler katıldı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Türk bayrağını vefat eden polis memuru Sami Karadağ’ın eşine vermesinin ardından evlatlarına şöyle konuştu:

"Bizler, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak adına gözünü dahi kırpmadan canını feda eden büyük bir ailenin mensuplarıyız. Meslektaşımızın değerli ailesi, bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Acımız büyüktür. Bizlerde kıymetli bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli ailesi ve güzel evlatları bizlere, yani büyük Türk Milletimize emanettir. Sizlere yüce Allah'tan sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Konuşmaların ardından törene katılanlar merhum polis memuru Sami Karadağ'ın, Türk bayrağına sarılı naaşının önünde saygı duruşunda bulunup dua edildikten sonra, tören mangasınca omuzlarda taşınarak toprağa verildi.