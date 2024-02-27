Marmara Kariyer Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atay, 2019'dan bu yana her yıl gerçekleştirilen bölgesel kariyer fuarlarının artarak devam ettiğini, Kocaeli bölgesinin en büyük kompleksinde düzenlenen etkinlikte 3 ayrı binanın hınca hınç hem firmalar hem de genç yeteneklerle dolu olduğunu anlattı.

Gençlerin istihdamına yönelik birçok çalışma yaptıklarını aktaran Atay, "Erken dönem kariyer destek ekosistemimiz var. Bunun içerisindeki Ulusal Staj Programı, Yetenek Kapısı gibi pek çok aracın aynı anda işlemesiyle, böyle bir topluluğu bir araya getirebiliyoruz. Dolayısıyla bu işi gayet iyi noktaya taşıdığımıza inanıyoruz. Bunu nereden test edebiliyoruz. 2019 yılından itibaren OECD'nin raporlarında bizim çalışmalarımız hem Türkiye raporlarına giriyor hem de dünyaya örnek olarak gösteriliyor. O bakımdan gittiğimiz yolun doğru yol olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Atay, insanı ekonominin unsuru, kaynak olarak görmekten çıkarıp yetenek olarak tanımladıklarına dikkati çekerek, imkanların fırsat eşitliği çerçevesinde şeffaf ve liyakati önceler şekilde ulaştırıldığında başarının geleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak her şeyi dijitale taşıdıklarını aktaran Atay, her şeyi şeffaf şekilde erişilebilir şekilde sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

Atay, bölgesel kariyer fuarlarını her yerde düzenleyip gençlere doğrudan ulaşma fırsatı sağladıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"2 yıl önce ilkini yaptığımız İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda sloganımız vardı; Türkiye yakın gelecekte dünyanın yetenek merkezi, yetenek üssü olacak. Çünkü bu ülkenin doğası güzel, tarihi güzel, denizi güzel, her şeyi güzel. Bir insanı mı eksik, insanın da mı sorun var. Hayır insanı da güzel, insanı da nitelikli, insanı da kaliteli. Çünkü bizim muhteşem tarihimiz, çok güçlü değer yargılarımız var. Bunları en uygun şekilde gençlerimizle dünyaya tanıtabilir hale geleceğiz ve yakın gelecekte göreceksiniz, dünyanın cazibe merkezi, yani yeteneklerin de cazibe merkezi haline gelecek Türkiye."

Atay, bölgesel kariyer fuarlarına ek ve bir üst organizasyon olarak İzmir'de "Uluslararası Sağlık ve Estetik Fuarı", İstanbul'da ise "Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı" düzenlemeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Çeşitli etkinliklerle öğrencileri ve mezunları iş dünyasının temsilcileriyle buluşturan fuar, yarın sona erecek.