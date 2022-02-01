Uşak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her hafta açıkladığı vaka sayılarında bir önceki açıklanan rakamlara göre yüzde 59.7’lik bir artış tespit edilirken en çok artış görünen iller arasında da ilk 10’a girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 - 21 Ocak tarihleri arasında 100 binde vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt ve Uşak artış görünen en çok 10 il arasında yer aldı. 8 - 14 Ocak tarihlerinde 100 binde 252.28 oranında bulunan vaka sayısı yüzde 59.7’lik bir artış göstererek 403.05’a yükseldi.

Açıklanan bu yüksek oranlı artışın ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeniden harekete geçti. Kentin en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi’nde resmi asayiş şube ekipleri maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunurken resmi araçlardan da vatandaşlara anonsla uyarılar yapıldı. Artan vaka sayılarından endişe duyduğunu ifade eden Kemal Özkaya, hastalığın önüne geçilebilmesi için herkesin kurallara uymak zorunda olduğunu belirtti. Kent genelinde özellikle maske kuralına baya riayet edildiğini de ifade eden Özkaya, bazı vatandaşların bu kurallara uymadığını kaydetti.