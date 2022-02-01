Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2022 Salı Günü Aydın'da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, `Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.02.2022 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Aydın’da kıyı kesimlerinden itibaren başlayarak zamanla il genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın 02 Şubat 2022 Çarşamba günü geç saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir` ifadelerine yer verildi.