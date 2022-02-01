Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 01:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da kuvvetli rüzgar ve fırtına
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2022 Salı Günü Aydın'da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2022 Salı Günü Aydın'da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, `Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.02.2022 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Aydın’da kıyı kesimlerinden itibaren başlayarak zamanla il genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın 02 Şubat 2022 Çarşamba günü geç saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir` ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Aydın Fırtına Meteoroloji Yağış
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