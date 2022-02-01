Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2’nci Bölge Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmede Balıkesir’in batı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 1 Şubat 2022 Salı günü akşam saatlerinden sonra Balıkesir’in batı kesimlerinde (Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran) kuvvetli (21- 50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilen açıklamada yağışların 3 Şubat 2022 Perşembe günü öğle saatlerinde etkisinin kaybetmesi beklendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2’nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ayrıca yağışlarla beraber oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması istendi.

Buna göre ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu yağışı ve kıyı kesimlerinde hortum görülebileceği belirtilen açıklamada vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.