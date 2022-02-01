Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 01:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki ve kozmetik ürün operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak içki ve kozmetik ürünler getirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Lüleburgaz ilçesinde 5 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada 740 litre kaçak içki, bin 100 paket kaçak sebze tohumu, 200 saç boyası ile 120 krem ele geçirdi.
5 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Kaçakçılık
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