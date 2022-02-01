Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak içki ve kozmetik ürünler getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Lüleburgaz ilçesinde 5 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada 740 litre kaçak içki, bin 100 paket kaçak sebze tohumu, 200 saç boyası ile 120 krem ele geçirdi.

5 zanlı gözaltına alındı.