Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde yurt dışına kaçmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 54 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili'de 17 ve Çeşme'de 37 olmak üzere lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan ve yakalanan 54 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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