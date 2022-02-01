Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'ya daha fazla turist çekilmesi hedefiyle İran'ın 11 farklı şehirden 32 turizm acentesinin sahibi ve yöneticileri, 4 günlük tanıtım programına katıldı.

Kentteki turizm profesyonelleri ile İranlı acente sahipleri ve yöneticilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk'ün tanıtım sunumuyla başladı.

Baştürk, Uludağ'dan Gölyazı'ya, termal kaynaklardan göller, şelaleler ve yaylalara kadar Bursa'nın sahip olduğu turizm değerlerini İranlı turizm profesyonellerine aktardı.

Toplantıda yapılan ikili görüşmelerde, bundan sonraki süreçte ortak yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baştürk, kenti İranlı turizm profesyonellerine tanıtmak amacıyla düzenlenen programın turizm açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu ikili görüşmeleriyle İran ile Bursa arasında bir gönül bağı, iletişim ve ekonomik bağlantı kurmayı bekliyoruz. İnşallah Bursalı acentelerimiz için verimli ve bereketli olur." ifadesini kullandı.

Bursa'nın sağlık turizmi potansiyeli hakkında bilgi veren Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Metin Yurdakoş da toplantıda İran'da yaşayanların Bursa'daki modern sağlık teknolojilerinden faydalanarak şifa bulabileceklerini anlattıklarını bildirdi.