Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi'nde Muhterem Çalışkan'a ait tek katlı evin bahçesinde bulunan atık malzemeler, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.