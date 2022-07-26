Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen H.Y. (35) yönetimindeki 43 VF 422 plakalı otomobil, Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Daha sonra karşı şeride geçen otomobil, yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi E.Y. (28) ve kızı M.Y. (6), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.