Alınan bilgiye göre C.E'nin Dadağlı Mahallesi'nde serasında kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine ilçe jandarma ekipleri serada arama yaptı.

Ekipler, değişik boylarda 213 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, şüphelinin ikametgahında da 1700 gram kubar esrar, bir miktar esrar tohumu ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.E, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.​​​​​​​