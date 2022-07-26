Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan İ., çekiciden yük indirdiği sırada kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu aracın altında kalarak sıkıştı. Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan İ., itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı.

Hasan İ., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.