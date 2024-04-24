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Güncel
AA 24.04.2024 16:49

Uşak'ta tır çalan 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta dorseleriyle birlikte iki tırı çaldığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak'ta tır çalan 2 şüpheli tutuklandı
[TRT HABER (Arşiv)]

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih ve Atatürk mahallelerinde park halindeki iki tırın çalındığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Tırlardan biri Ankara'nın Polatlı ilçesindeki polis denetim noktasında yakalandı, sürücüsü H.E. gözaltına alındı.

Diğer tır Polatlı'da terk edilmiş halde bulundu. Bu tırın çalınmasıyla ilgili M.Ü. ve oğlu A.C.Ü. Uşak'ta yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E. ve M.Ü. tutuklandı, A.C.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan tırların parçalanmak üzere Polatlı'ya götürüldüğü, M.Ü. ve A.C.Ü'nün, H.E'nin yakalanması üzerine tırı Polatlı'da bırakıp Uşak'a döndüğü öğrenildi.

Tırlar sahiplerine teslim edildi.

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