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Güncel
AA 24.04.2024 15:38

Muş'ta Turizm Haftası kutlandı

Muş'ta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş'ta Turizm Haftası kutlandı
[Fotograf: AA]

Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, fırsat buldukça doğaya çıktığını ve bundan büyük keyif aldığını söyledi.

Muş'un coğrafi avantajlarının olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Muş'un keşfedilmemiş çok güzel doğası var. Kendinizi doğanın ortasında bulacağınız bir yapısı var. Havası, suyu temiz. Özellikle yabancıya karşı gönlünü ve kucağını sonuna kadar açan kadirşinas, misafirperver bir halkımız var. Bölgemizden bir çok uygarlık geçmiş. Günümüze ulaşan eserlerimiz maalesef biraz az. Bu anlamda bizim daha çok çalışmamız lazım. Bulunduğunuz şehirde bir Ayasofya Camisi varsa sizin çok fazla çaba göstermenize gerek yok. Tüm dünya zaten oraya ziyarete geliyor. Böyle bir mirasınız, çarpıcı doğanız yoksa yoğun bir çaba içerisine girmeniz lazım"

Muş'ta Turizm Haftası kutlandı

"Daha da güçleneceğiz"

Malazgirt Savaşı'nın önemine değinen Çakır, "Malazgirt ilçesinde 4 yıldır çok ciddi kazılar yürütülüyor. Savaşın geçtiği alanlar haritalanıyor, orada yeni bulgular ortaya çıkıyor. Malazgirt'teki çalışmaları Kazı Başkanlığı seviyesine getirerek daha da güçleneceğiz. Malazgirt'teki çalışmalar daha da hızlanacak. Bu da bir destinasyon merkezi olmamızı sağlayacak. Bu anlamda da Muş Alparslan Üniversitesi çok büyük rol üstleniyor" sözlerini kullandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül'ün de bir konuşma yaptığı programda, Muş'un tarihi mekanların yer aldığı slayt gösterisi izletildi.

Şarkıların seslendirilmesiyle son bulan programa, Vali Yardımcısı Cihat Abukan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve kurum amirleri katıldı.

Hafta kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle 200 öğrencinin 3 gün boyunca kentteki tarihi mekanları ziyaret edeceği duyuruldu.

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