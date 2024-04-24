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Güncel
AA 24.04.2024 16:46

Hatay'da iş yeri çöktü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremlerde ağır hasar gören iş yerinde kısmi çökme meydana geldi.

Hatay'da iş yeri çöktü
[Fotograf: AA]

Tarihi Uzun Çarşı'nın Baharatçılar Pasajı'nda bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören tek katlı iş yeri kısmen çöktü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası, çökme yaşanan bina çevresine zabıta ekiplerince güvenlik şeridi çekildi.

Hatay'da iş yeri çöktü

"Yıkılacak olanlar yıkılmalı yapılması gerekenler de bir an önce yapılmalıdır"

Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Hançer Gündüz, ekiplerin kısa sürede alanda önlem aldıklarını söyledi.

Çarşının kentin simgesi olduğunu vurgulayan Gündüz, "Burada depremlerde hasar alan yapıların bir an önce yıkılması lazım. Yıkılacak olanlar yıkılmalı, yapılması gerekenler de bir an önce yapılmalıdır. Paniğe gerek yok, Uzun Çarşı'mız dimdik ayakta. İnşallah hep öyle kalacak, daha da güzel olacak" dedi.

Gündüz, Uzun Çarşı'da herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ifade etti.

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