Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta otomobil çapa motoruna çarptı: 1 ölü
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Pınarbaşı beldesinden Tatar beldesi yönüne ilerleyen C.K. (62) idaresindeki 43 SD 846 plakalı otomobil, İlyas Işık'ın (79) kullandığı çapa motoruna arkadan çarptı.
Yaralanan Işık, kaldırıldığı Sivaslı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü C.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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