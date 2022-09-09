Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.
Enes K'nin kullandığı 32 LU 441 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Sav mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Işık'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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