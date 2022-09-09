Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli Soma ilçesinde kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların üst aramasında 278 adet sentetik ecza, ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 18 bin 750 TL para ele geçirildi.

Operasyonda Y.S. (26) ve A.T. (26) isimli 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.