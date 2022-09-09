Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-9 Eylül'de kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 120 uyuşturucu hap, hassas terazi, 292 gram kubar esrar, 67,5 gram sentetik uyuşturucu, 4,5 gram toz esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu
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