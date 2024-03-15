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Güncel
İHA 15.03.2024 10:43

Uşak’ta konut satışlar arttı

Uşak’ta geçen yıl Şubat ayında konut satışı 330 iken, bu yıl aynı ayda 77 adet konut satışı artarak 407 oldu.

Uşak’ta konut satışlar arttı
[Fotograf: İHA]

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu.

Büyükşehirlerde artış var

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli satışlarda yüzde 49,1 azalma yaşandı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azalış göstererek 8 bin 827 oldu.

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