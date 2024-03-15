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Güncel
İHA 15.03.2024 10:32

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 şüpheli uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Barbaros Mahallesinde S.U., Y.S., M.A., E.K., Y.E.A. ve R.B.Ö. isimli şahısların bulunduğu evde 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesinde O.M. isimli şahsın aracında 162 gram esrar ele geçirildi.

Şarköy Mürefte Mahallesinde Y.C. isimli şahsın arazisinde gömülü halde 10 adet ayrı ayrı kağıda sarılı satışa hazır halde 12 gram esrar ele geçirildi.

Süleymanpaşa Köseilyas Mahallesi'nde B.K. ve S.Ç.nin bulunduğu araç durdurularak 1 adet tabanca şarjöre takılı 8 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Toplamda 10 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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