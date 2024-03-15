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Güncel
İHA 15.03.2024 10:34

Düzce'de yangın tatbikatı düzenlendi

Düzce Orman İşletme Müdürlüğünde yaşanabilecek orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatı düzenlendi.

Düzce'de yangın tatbikatı düzenlendi
[Fotograf: İHA]

Eğitim tatbikatına Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube mühendisleri, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı.

Tatbikatın açılış konuşmasını yapan Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, ''Yangın sezonu öncesi yapılan yangın eğitimlerinin, bilgilerin tazelenmesi için gerekli olduğunu, orman yangınlarına zamanında ve bilinçli müdahalenin önemli olduğunu'' vurgulayarak personele yönelik yapılan bu eğitimlerin verimli ve başarılı geçmesini diledi.

Eğitimin birinci aşamasında Orman Mühendisi Bayram Cankut tarafından yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri, ile iş güvenliği konusunda bilgiler verildi.

Arazide yangına müdahale ekipmanları tanıtılarak orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale tatbikatı yaptırıldı

Tatbikatın açılış konuşmasını yapan Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, ''Yangın sezonu öncesi yapılan yangın eğitimlerinin, bilgilerin tazelenmesi için gerekli olduğunu, orman yangınlarına zamanında ve bilinçli müdahalenin önemli olduğunu'' vurgulayarak personele yönelik yapılan bu eğitimlerin verimli ve başarılı geçmesini diledi.
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