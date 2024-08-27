Parçalı Bulutlu 29.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.08.2024 11:25

Uşak’ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Uşak’ın Eşme ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Uşak’ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Şehitalibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olayda M.S., H.S. A.S., Y.S. ve E.T. bıçakla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralılar Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, H.S, A.S. ve E.T. buradan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekiplerince olaya karışan 6 şüpheli gözaltına alındı.Firar eden 2 kişi için de polis ekiplerince yakalama çalışması başlatıldı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatılırken, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen E.T.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Rize'de çıkan yangında ev zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Marmara Denizi'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
14:20
Filistin topraklarını gaspeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlileri "tecavüzle" tehdit etti
14:24
Bahçeli: DEM’lenen CHP’nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir
14:12
Japonya, Çin'e ait askeri uçağın hava sahasını ihlal etmesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi
14:28
Hindistan'da protesto, çatışmaya dönüştü
14:26
Çamura saplanan motosikletli takla attı
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
Çamura saplanan motosikletli takla attı
Çamura saplanan motosikletli takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ