Uşak’ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Şehitalibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olayda M.S., H.S. A.S., Y.S. ve E.T. bıçakla yaralandı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralılar Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, H.S, A.S. ve E.T. buradan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekiplerince olaya karışan 6 şüpheli gözaltına alındı.Firar eden 2 kişi için de polis ekiplerince yakalama çalışması başlatıldı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatılırken, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen E.T.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.