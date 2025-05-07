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Dünya
AA 07.05.2025 10:40

Katil İsrail Gazze'de katliama devam ediyor: 23 kişi daha öldürüldü

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail Gazze'de katliama devam ediyor: 23 kişi daha öldürüldü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Bani Süheyla beldesinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Deyr el-Belah kentinin doğusunda yerinden edilmiş kişiler için kurulan Munasıra kampının hedef alındığı İsrail hava saldırısında, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampının doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "El-Kerame" okulunu hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Hedef alınan okulun enkazında da çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyindeki konutları yıkmaya devam ettiğini kaydetti.

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