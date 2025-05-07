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Dünya
BBC 07.05.2025 09:20

ABD'deki havalimanında gergin anlar: Kuleyle irtibat kesildi

ABD'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda hava trafik kontrolörlerinin bir süreliğine uçaklarla iletişiminin kesilmesi paniğe yol açtı.

ABD'deki havalimanında gergin anlar: Kuleyle irtibat kesildi
[Fotograf: AP]

Havalimanında yaşanan olay, yüzlerce uçuşun gecikmesine neden oldu.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, iletişimin 30 saniye süreyle kesildiğini ancak hiçbir uçağın tehlike altında olmadığını belirtti. Ancak bazı kaynaklar, kesintinin 90 saniyeye kadar uzadığını tahmin ediyor.

New York Senatörü Chuck Schumer, "Bu, Amerika'nın en işlek havalimanlarından birinin üzerinde, uçakların kelimenin tam anlamıyla kör uçuş yaptığı 90 saniye demek." şeklinde konuştu.

Yayınlanan ses kayıtlarında, New York çevresinde uçan pilotlar ile Philadelphia'daki bir hava trafik kontrol kulesi arasındaki konuşmalar yer aldı.

Kontrol kulesinin bir pilota, "Sizi buradan yönlendireceğim çünkü yaklaşma kontrolünün tüm radarlarını kaybettiği bilgisi geldi. Dört radar ekranından üçü karardı ve frekansları yok" dediği, pilotun ise, "Tamam, hareket etmeye hazırız" yanıtını verdiği duyuldu.

28 Nisan'da yaşanan bu olay, salı gününe kadar devam eden yüzlerce uçuş gecikmesine neden oldu.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) "eskimiş hava trafik kontrol sisteminin iş gücünü etkilediğini" kabul etti.

New Jersey'deki havalimanının hava trafik kontrol operasyonları son zamanlarda sıkça eleştiriliyordu.

Geçen hafta United Airlines, havalimanının "planlanan uçak sayısını kaldıramaması" nedeniyle Newark seferlerinden günde 35 uçuşu iptal ettiğini duyurmuştu.

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