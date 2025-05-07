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Dünya
TRT Haber 07.05.2025 08:55

TİKA projeleri Kosta Rika’da üst düzey kabul gördü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Meksika Ofisi, Kosta Rika Ulusal Acil Durum ve Risk Önleme Müdahale Kurumu (CNE) Ulusal Acil Eğitim Programının Desteklenmesi Projesinin açılışını yaptı.

TİKA projeleri Kosta Rika’da üst düzey kabul gördü

Kosta Rika ile son yıllarda geliştirilen ilişkiler kapsamında acil durumlara ve doğal felaketlere müdahale konusunda iş birliği girişimi çerçevesinde gerçekleştirilen proje, Kosta Rika Ulusal Acil Durum ve Risk Önleme Müdahale Kurumu (CNE) ile hayata geçirildi.

TİKA projeleri Kosta Rika’da üst düzey kabul gördü

CNE'nin ulusal programlara yönelik teknolojik olarak güçlendirilmesine odaklanan projenin açılışı, Kosta Rika Dışişleri geçici Bakanı Büyükelçi Lydia Peralta Cordero, CNE Başkanı Alejandro José Picado Eduarte ve Ulusal Planlama ve Ekonomik Politika Bakanlığı'nın İkili İşbirliği Genel Müdürü Oscar Méndez, Türkiye Cumhuriyeti Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya ve TİKA Meksika Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin tarafından Kosta Rika Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

TİKA projeleri Kosta Rika’da üst düzey kabul gördü

CNE Başkanı Eduarte, açılış töreninde TİKA tarafından hibe edilen teknolojik ekipmanların, iletişim cihazlarının, üst düzey dronların ve kameraların Kosta Rika’daki doğal felaketlere acil müdahale ve aktif volkanların sürekli izlenmesi adına çok kritik olduğunu ve Türkiye’ye minnettar olduklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Peralta ise Türkiye’yle son yıllarda gelişen ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TİKA projeleri Kosta Rika’da üst düzey kabul gördü

"TİKA’nın projesi, bir bağıştan çok daha fazlasıdır"

Açılışın ardından, TİKA tarafından 2025 yılı Mayıs ayında başlanıp bitirilmesi planlanan Kosta Rika Devlet Başkanlığı Masal Evleri Programı Kapsamında Devlet Okullarında Kütüphane Kurulması Projesi lansmanı etkinliği T.C. Kosta Rika Büyükelçiliği bünyesinde düzenlendi.

Proje Tanıtım Etkinliğine Kosta Rika First Lady'si H.E. Signe Zeikate, Dışişleri geçici Bakanı Büyükelçi Lydia Peralta Cordero ve Eğitim Bakan Yrd. Guiselle Alpizar katılım sağladı.

Kosta Rika First Lady'si H.E. Signe Zeikate programda yaptığı konuşmasında "TİKA’nın projesi, bir bağıştan çok daha fazlasıdır. Cömertlik ve bağlılık ruhuyla ülkelerimiz ve kurumlarımız arasında gerçek bir ittifakı temsil eden bir dostluk jestidir." Ifadelerini kullandı.

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