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Güncel
AA 27.08.2024 10:50

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Başçiftlik ilçesine ziyarette bulundu

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Başçiftlik ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Başçiftlik ilçesine ziyarette bulundu

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Abdullah Köklü'ye bilgi verdi. Vali Köklü, daha sonra Başçiftlik Belediyesi'ni ziyaret etti.

İlçedeki esnafı da ziyaret eden Köklü, vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Köklü, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın çocukluk yıllarını geçirdiği ve yanında büyüdüğü amcası Mehmet Aydın'la görüştü.

Ziyarette, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, il ve ilçe protokolü hazır bulundu.

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