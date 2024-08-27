Çevreci işletmeci, otelinden çıkan evsel atıkları bahçesinde gübre olarak değerlendiriyor

İlçede 16 odalı butik otel işleten Kolu, uzun yıllar yaşadığı Kanada'da evsel atıkların değerlendirilerek sıfır atığa dönüştürüldüğünü görerek aynı uygulamayı 14 yıl önce yerleştiği Amasra'da hayata geçirdi.

Kolu, otelinin mutfağından çıkan kavun, karpuz, patates, salatalık, domates, limon ve yumurta kabukları ile çay posası gibi evsel atıkları kovalarda toplamaya başladı.

Çevreci işletmeci, sebze ve meyve kabuklarını çeşitli ürünler yetiştirdiği bahçesinde gübre olarak kullanarak "sıfır atık" uygulamasına katkı sağlıyor.

"Toprağa ne verirseniz o da size geri veriyor"

Kolu, otelin mutfağından her gün çıkan kilolarca evsel atığı çöpe atmak yerine kovalarda biriktirdiğini söyledi.

Atıkları sebze ve meyve yetiştirdiği bahçesinde gübre olarak değerlendirdiğini belirten Kolu, "Bu sayede bahçemde yabancı gübre kullanmamış oluyorum. Mutfağımdan çıkan atıklarla elde ettiğim bu doğal gübre sayesinde hem yüksek verim alıyorum hem de ürünler lezzetli oluyor" dedi.

Kolu, evsel atıkların değerlendirilmesinin sosyal sorumluluk haline gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yıl boyunca otelimizde müşterilerimiz için hazırladığımız kahvaltı ve yemekler için mutfağımızdan çıkan her evsel atıkla organik gübre elde etmiş oluyoruz. Toprağa ne verirseniz o da size geri veriyor. En güzeli de bu. Bu dünyada hepimiz gelip geçiciyiz ama yaşarken bir şeylere faydamız olmalı. Ben ve ailem, elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için de çok mutluyuz" diye konuştu.

Uygulamayla bireysel kazanımın yanı sıra çevreye de katkı sağladığını dile getiren Kolu, özellikle iklim değişikliğinde en büyük düşmanın çöplerin atmosfere yaydığı sera gazı olduğuna işaret etti.

Kolu, dünyada çöp miktarının arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bunu ne kadar azaltabilirsek o kadar iyi. Şehir çöplüklerinde sera gazı oluşmasını ne kadar engelleyebilirsek o kadar iyi. Biz bir nebze de olsa buna katkı sunmaya gayret ediyoruz. Yine cam, kağıt, teneke, plastik gibi geri dönüşüme gitmesi gerekenleri geri dönüşüme gönderirsek çöp miktarında azalma olacaktır. Herkes ufak da olsa elinden geleni yaparsa gerçekten doğaya katkımız olacak. Herkes elinden geldiğince geri dönüşüm yaparsa doğaya hepimizin bir saygısı olmuş olur. Bunun mükafatını da uzun yıllar biz, çocuklarımız, torunlarımız alacaklardır."

Bahçesi, tarlası olanlara evsel atıkları değerlendirmesi çağrısında bulunan Kolu, "Çevremde oturanlar bana 'Biz evsel atık biriktirdik' deseler ama el arabasıyla ama aracımla koşa koşa gider alırım, bahçeme taşırım. Bunu yapmaktan da gurur duyarım" ifadesini kullandı.