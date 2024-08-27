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Güncel
AA 27.08.2024 09:04

Kütahya’da "Zaferin Yolu, Ruhundaki Ateş" belgeseli ilgi gördü

Kütahya’da, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Zaferin Yolu, Ruhundaki Ateş” belgeseli ilgiyle izlendi.

Kütahya’da "Zaferin Yolu, Ruhundaki Ateş" belgeseli ilgi gördü

Kütahya Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğrafçılık Derneği iş birliğiyle belediye bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Alp Armutlu’nun yapımcılığı ile senaristliğini yaptığı, Nazım Doğan, Oğuzhan Doğan ve Sinan Çevik’in yönetmenliğini üstlendiği “Zaferin Yolu, Ruhundaki Ateş” belgesel filmi gösterime sunuldu.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki kahramanların destansı mücadelesini, izleyicilerle buluşturan belgesel filminde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belgesel çekimlerinin Kütahya’da yapılmasının önemli olduğunu dile getiren Kahveci, “Kütahyamız, İstiklal Savaşı’nın cereyan ettiği önemli alanlardan. Zafere gidilen yolun anlatıldığı belgesel, kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan Kütahya'da yapılan çekimler ile de ön plana çıktı” dedi.

Dernek Başkanı Yaşar Saygılı da, Zafer Haftası'nın Kütahya için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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