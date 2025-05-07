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Dünya
AA 07.05.2025 11:04

Hindistan, Pakistan'a saldırılarına gerekçe olarak kendisine yeni saldırılar ihtimalini gösterdi

Hindistan, Pakistan'a füze saldırılarını, istihbarat bilgilerinin ülkeye yönelik yeni saldırılar olabileceğini göstermesi üzerine yaptıklarını bildirdi.

Hindistan, Pakistan'a saldırılarına gerekçe olarak kendisine yeni saldırılar ihtimalini gösterdi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, yaptığı basın açıklamasında, istihbarat bilgilerinin Hindistan'a yönelik yeni saldırıların yaklaşmakta olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Dolayısıyla (6 Mayıs'taki çatışmalarda) hem caydırma hem de önleme zorunluluğu vardı." ifadesini kullanan Misri, sabah saatlerinde Hindistan'ın "karşılık verme ve bu tür sınır ötesi saldırıları önleme ve caydırma hakkını" kullandığını, bu eylemlerin "ölçülü ve tırmandırıcı" olmadığını belirtti.

Misri, "terörist altyapıyı dağıtmayı" hedeflediklerini vurgulayarak, odaklandıkları meselenin "Hindistan'a gönderilmesi muhtemel teröristleri etkisiz hale getirmek" olduğunu ifade etti.

Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmaların, saldırganların Pakistan ile "bağlantısının" olabileceğini gösterdiğini savunan Misri, "Saldırının özellikleri, Pakistan'ın Hindistan'a yönelik uzun süredir devam eden sınır ötesi terör faaliyetleriyle örtüşüyor." dedi.​​​​​​​

Öte yandan India Today gazetesinin haberine göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi, saldırıların ardından Norveç, Hırvatistan ve Hollanda'ya olan ziyaretlerini erteledi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

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