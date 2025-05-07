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Dünya
AA 07.05.2025 11:06

Azerbaycan, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınayarak, Pakistan halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Azerbaycan, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin daha da artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Pakistan'a yönelik, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan askeri saldırıları kınıyoruz. Pakistan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyor, masum kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, “terör yapılanması” şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

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