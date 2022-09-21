Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotograf: AA]
Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik hava destekli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen 3 aylık planlı çalışmanın ardından, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.
Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere yönelik 50 personel, 12 ekip ve 1 helikopterin havadan verdiği destekle operasyon başlatıldı.
Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 58 mermi, 2 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Uşak Narkotik
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