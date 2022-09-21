Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Bayram Çatal yönetimindeki otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı TOKİ Kavşağı'nda Muhammet Sami Güven'in kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Olayda, çarpanın etkisiyle savrulan Güven idaresindeki araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Nurhayat Güven, Nazmiye Çatal ve Köpük Çatal yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerden Nurhayat Güven müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Köpük Çatal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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