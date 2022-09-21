Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yaban keçileri Torul ilçe merkezine indi
[Fotograf: İHA]
Gümüşhane’nin sarp ve yüksek kayalıklarında yaşamlarını sürdüren yaban keçileri Torul ilçe merkezine kadar inerek su içti.
Koruma altında olan yaban keçilerinin avlanmamasının yasak olmasından dolayı sayıları hızla artıyor.
Kentin hemen her noktasında görülenen yaban keçileri son olarak Torul ilçe merkezinde görüntülendi.
Yolda yürüyen vatandaşlar tarafından Harşit Çayı kenarında su içerken fark edilen 10 yaban keçisini cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Çay kenarında koşuşan yaban keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Gümüşhane
Son Haberler
- 11:40
- 11:33
- 11:31
- 11:28
- 11:42
Sıradaki Haber
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz