Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[AA (Arşiv)]
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 11 kilo 654 gram esrar ile yeşil reçeteye tabi 1526 hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, takibe alınan T.N. ve Y.İ.E'nin Irmak Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartmanın 6. katındaki evlerine operasyon düzenledi.
Polislerin eve geldiğini fark eden şüpheliler, içinde esrar ve hap bulunan poşetleri evlerinin penceresinden aşağıya attı. Ekipler, T.N. ve Y.İ.E'i gözaltına aldı.
Site bahçesine düşen uyuşturucu konulmuş poşetleri bulan ekipler, evde yapılan arama sonucu elde edilenlerle birlikte toplam 11 kilo 654 gram esrar ile yeşil reçeteye tabi 1526 hap ele geçirdi.
Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu İzmir
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