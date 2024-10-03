'Uşak'ta hafif raylı tramvay 2025 yılında hizmete giriyor'

Yalım, en geç 2025 yılının ocak ayında yolcu kabul etmeye başlayacak olan tramvay sayesinde şehir içi ulaşımını modern bir yapıya kavuşturacaklarını dile getirdi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın seçim dönemi vaatlerinden biri olan Tramvay Projesi ile ilgili hazırlıklar sürüyor.

Uşak'ın toplu taşıma altyapısında devrim yaratması beklenen tramvay projesinin, şehre hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük katkılar sağlayacağını belirten Başkan Özkan Yalım; ilk defa bir il belediyesi olarak kent ulaşımında tramvayı kullanacaklarını söyledi. En geç 2025 yılının ocak ayında yolcu kabul etmeye başlayacak olan tramvay sayesinde şehir içi ulaşımını modern bir yapıya kavuşturacaklarını ifade eden Yalım; şehir merkezindeki trafik sıkışıklığını azaltmayı ve toplu ulaşımı daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ulaşımda dönüm noktası

Tramvayın ilk hattının kent merkezinde bulunan Yöresel Ürünler Çarşısı önünden başlayıp, İsmetpaşa Caddesi güzergâhından Atatürk Anıtı önüne kadar devam edeceğini vurgulayan Başkan Yalım, "İlk etap projesinin çalışmalarını başlatıyoruz. Söz verdiğimiz gibi tramvayımızı yeni yılın ilk ayında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu noktada özellikle trafiğin rahatlamasına da katkı sağlayacak olan tramvayımız çevre dostu bir ulaşım alternatifi olarak da değerlendirilebilir" dedi.

Uşak Belediyesi olarak yıllardır beklenen nostaljik Tramvay Projesi'ni hayata geçirmek için ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını hatırlatan Yalım, projenin tamamlanmasıyla birlikte Uşak'ın ulaşımda çağ atlayacağının altını çizdi.