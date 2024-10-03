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Güncel
AA 03.10.2024 23:27

Siirt Valisi Kızılkaya, yapımı süren asfalt plenti, taş kırma ve eleme tesisini ziyaret etti

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresinin öz kaynaklarıyla yapımı süren asfalt plenti, taş kırma ve eleme tesisini ziyaret etti.

Siirt Valisi Kızılkaya, yapımı süren asfalt plenti, taş kırma ve eleme tesisini ziyaret etti

Kızılkaya, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında inşası devam eden tesiste incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Kızılkaya, 110 bin metrekare alanda kurulan tesiste, saatte 160 ton kapasiteli asfalt plenti, 250 ton kapasiteli taş kırma ve eleme tesisi, saatte 500 ton üretim kapasiteli stabilizasyon tesisi, 1000 ton kapasiteli su deposu ve idari binanın yer alacağını söyledi.

Tesisin tamamen İl Özel İdaresi bütçesinden tasarruf sonucu sağlanan öz kaynakla yapıldığını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Kırsal alanda özellikle yerel hizmetler başta yol olmak üzere standardın yükseltilmesi için geleceğimize yatırım yapıyoruz. İlimizin 1888 kilometre kırsalda. İl Özel İdaresi sorumluluğunda köy yol ağı var. Bu yol ağımızın 109 kilometresi ancak bitümlü sıcak karışımdır. Hedefimiz ilimizin özellikle kırsal alandaki ana yollarının, grup köy yolunun sıcak asfalt olmasıdır. Bu 109 kilometre çok az. Bunu artırmamız gerekir."

110 dönümlük hazineye ait alanı alanın İl Özel İdareye tahsisini yaptıklarını dile getiren Kızılkaya, tesisin aynı zamanda malzemeyi çıkarabilecek bir ocak sahasının içinde yer almasının büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Kızılkaya, "Tasarruf tedbirleri için de çok uyumlu bir proje oldu. 6-7 milyona yapacağımız yolu önümüzdeki senelerde belki bunun üçte biri maliyetine, kendi imkan ve kabiliyetimizle yapabileceğiz." dedi.

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