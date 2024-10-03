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Güncel
AA 03.10.2024 23:15

Amasya Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ile toplantı yaptı

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Katipoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ile toplantı yaptı

Suluova İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ilçelerde uygulanması, "Velivizyon Ailem" dizisinin velilere ulaştırılması, Bakanlık tarafından hayata geçirilen genel ve yönetmelikler, ilçelerde eğitim alanında yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen uygulamalar değerlendirilerek, yapılması planlanan faaliyetler hakkında istişarede bulundu.

Toplantıya Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil, Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, Hamamözü Milli Eğitim Müdürü Erdal Gürgil, Merzifon Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Suluova Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Taşova Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Baysal katıldı.

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