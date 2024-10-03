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Güncel
AA 03.10.2024 22:32

Kırşehir Valisi Demiryürek, jandarma ve polisle buluştu

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, jandarma ve polis ekipleriyle bir araya geldi.

Kırşehir Valisi Demiryürek, jandarma ve polisle buluştu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demiryürek, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Jandarma Albay Ahmet Yıldırım ve personelden, halkın güvenliği için kentte yürütülen asayiş çalışmalarına dair bilgi alan Demiryürek, "Huzur ve güvenliğimizin teminatı jandarma teşkilatımıza gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, teşkilat mensuplarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum." dedi.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve birim amirleriyle bir araya geldi.

Kırşehir'de asayiş, güvenlik ve trafik gibi birçok konuda yürütülen çalışmaları değerlendiren Demiryürek, vatandaşın refahı ve huzuru için gerekli tüm adımların atıldığını ve devam edildiğini ifade etti.

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