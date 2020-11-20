Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.
Bölgedeki 112. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Uşak İtfaiyesi de sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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