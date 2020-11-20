Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin kış mevsimin yaklaşması ile asfalt serimi, kilitli parke ve kaldırım sert zemin çalışmaları, su-kanalizasyon bağlantıları, çiçek ekimi ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Hava sıcaklıkları düşmesine rağmen ekiplerin özveri ile çalıştığını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz daha güzel ve yaşanılır bir Kırşehir için çalışmalarına devam ediyorlar. Kış mevsiminin yaklaşması ile 14 mahallemizde de saha çalışmalarına yoğunlaşmış bulunmaktayız. Kış mevsiminde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu soğuk günlerde büyük bir özveri ile sahada gayret gösteren emekçi arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum."