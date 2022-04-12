Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta tartıştığı eski ustası tarafından bıçaklanarak yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta M.B, önceden yanında çalışan O.C.'nin İslice Mahallesi Annaç Sokak'taki berber dükkanına gitti.
İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, O.C.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan O.C. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.B. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Uşak
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