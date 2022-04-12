Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Çilekli Mahallesi Karakeçili mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Bölgeyi inceleyen ekipler, kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi yakaladı.
Ekiplerce 2 çapa, 2 kürek, manivela, balyoz, kazma, halat, el feneri, dürbün ve baret ele geçirildi.
Kazı yapılan yerde bulunan ayak figürlü taş müze yetkililerine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 kişi serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak Kazı
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